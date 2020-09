Advocate van moeder van Sanda Dia: “Die Reuzegommers zijn geen moordenaars”

De leden van Reuzegom zijn geen moordenaars. Dat heeft Lieve Pepermans, de advocate van de moeder van de betreurde Sanda Dia, gezegd in Gert Late Night. “De moeder van Sanda leidt een kluizenaarsbestaan, het is intriest.”

Vrijdag wordt de zaak rond het overlijden van Sanda Dia een eerste keer behandeld, al is nu al zeker wat daar zal gebeuren. “Niets”, zegt Lieve Pepermans. “De zaak wordt uitgesteld omdat een aantal advocaten van de beklaagden bijkomend onderzoek gevraagd hebben aan de onderzoeksrechter. Die gaat nu oordelen of die onderzoeksdaden moeten plaatsvinden of niet.”

Meester Pepermans zegt niet verbaasd te zijn over dat uitstel. “Ik denk dat het ergens normaal is. Het is ook een zaak met heel veel betrokkenen. Het moet allemaal onderzocht worden, want in het begin was ook niet duidelijk dat het zo ernstig was. Een onderzoek duurt wel een zekere tijd, en wanneer het onderzoek afgerond was is het naar het parket gegaan en de procureur heeft dan ook tijd nodig om te weten welke vordering hij moet stellen.” Van Pepermans had het sneller mogen gaan. “Maar men moet natuurlijk de tijd hebben om het onderzoek te voeren.”

Geen moordenaars

Dat op sociale media heel harde reacties gegeven worden en de leden van Reuzegom moordenaars genoemd worden, vindt de advocate onterecht. “Moordenaar, dat betekent met voorbedachten rade. Dat is het niet, he. Ze zijn geen moordenaars. Een moord, die heb je op voorhand gepland. Hier hebben zij - opzettelijk wel - stoffen toegediend die de dood tot gevolg hadden. Ik begrijp de reacties wel. Het is heel schokkend. Het zijn heel ernstige feiten die gebeurd zijn. Het is heel erg en dan begrijp ik dat daar in de media ernstige vragen over worden gesteld.”

Haar cliënte heeft het moeilijk met alle heisa, zei de advocate nog. “Zij is intriest en is sindsdien in een holletje in de grond gekropen. Een beetje een kluizenaarsbestaan gaan leiden. Nu begint het allemaal en wij ondersteunen haar, maar zij is niet in staat om de berichtgeving te volgen. We vertellen haar wat er gebeurt en ze leest de krantenkoppen, maar ze kan niet doorlezen. Dat is niet mogelijk.”