Het coronavirus slaat toe bij Europese topclubs: drie nieuwe gevallen bij PSG

Paris Saint-Germain heeft donderdagavond aangekondigd dat er “drie nieuwe positieve coronagevallen” zijn vastgesteld in de spelersgroep. Dat brengt het total op zes spelers die positief getest hebben.

“De bewuste spelers ondergaan het gezondheidsprotocol”, zo klinkt het op de clubwebsite. Volgens L’Equipe is aanvoerder Marquinhos één van de drie nieuwe gevallen. Ook Mauro Icardi zou positief zijn. Woensdag meldde L’Equipe dat Neymar, Angel Di Maria en Leandro Paredes positief hebben getest op het coronavirus, wat door een bron in de sportieve entourage van de spelers werd bevestigd aan het Franse persagentschap AFP. Alle vernoemde spelers zijn op vakantie gegaan naar Ibiza na de verloren Champions League-finale tegen Bayern München.

De spelers in kwestie zouden de eerste match van PSG in het nieuwe Ligue 1-seizoen, op donderdag 10 september in Lens, aan zich voorbij moeten laten gaan.

Foto: EPA-EFE

Diego Costa en Santiago Arias in quarantaine

Atlético Madrid-spelers Diego Costa en Santiago Arias verblijven in quarantaine nadat ze besmet bleken met het coronavirus. Dat heeft de club uit La Liga donderdag bekendgemaakt.

De spelers van Atlético werden volgens het coronaprotocol van La Liga getest in aanloop naar de trainingen die vrijdag worden hervat. Maar Costa en Arias waren daar niet bij nadat ze eerder een positieve test afleverden tijdens hun vakantie.

“Diego Costa en Santiago Arias, die positief testten, hebben zich momenteel geïsoleerd. Ze vertonen geen symptomen”, zo klinkt het in een persbericht. “Beide spelers zijn thuis en leven de protocollen en maatregelen na die door de autoriteiten en La Liga zijn opgesteld. Hun rentree is voorzien na hun quarantaineperiode.”

La Liga wordt op 12 september hervat. Atlético Madrid komt pas in de derde week van het seizoen in actie, om het team genoeg rust te gunnen na hun uitgelopen Champions League-campagne. Op het kampioenenbal werd Atlético in de kwartfinales met 2-1 uitgeschakeld door RB Leipzig.

Besmette Steve Mandanda niet beschikbaar voor Les Bleus

De tweede doelman van de Franse nationale ploeg, Steve Mandanda, heeft twee keer positief getest op het coronavirus. Hij moet forfait geven voor de Nations League-duels van Les Bleus in en tegen Zweden (zaterdag) en thuis tegen Kroatië (dinsdag). Dat raakte donderdag bekend.

De doelman van Olympique Marseille verlaat de selectie vrijdagochtend. Er wordt geen vervanger opgeroepen. De 22 andere spelers in de selectie testten negatief. Bondscoach Didier Deschamps reist met slechts twee doelmannen af naar Zweden: aanvoerder Hugo Lloris (Tottenham) en Mike Maignan (Lille).