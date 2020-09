Eden Hazard begint niet tegen Denemarken, Kevin De Bruyne zeker out bij Rode Duivels

Derde dag training met de Rode Duivels. Derde dag zonder Eden Hazard op de groepsessie. De kans dat de aanvoerder morgen in Denemarken aan de aftrap is quasi onbestaande geworden. “Hij zal spelen, maar niet noodzakelijk van in het begin”, aldus bondscoach Roberto Martinez. De Bruyne is zeker out.

De voorgeschiedenis doet niet het beste vermoeden. Eden Hazard (29) sukkelde bijna het ganse vorige seizoen met de enkel. Zelfs na heel veel rust na de coronacrisis bleek die enkel nog niet helemaal genezen. Sinds Hazard op 7 augustus met Real Madrid in de Champions League door Manchester City werd uitgeschakeld, trainde hij niet meer in clubverband. Real Madrid had gevraagd hem niet op te roepen voor dit tweeluik maar Roberto Martinez wilde geen uitzonderingen toestaan maar hem wel van nabij volgen. De drie voorbije dagen trainde Hazard niet met de groep.

“Hij is fit”, zegt Roberto Martinez. “Maar spelers die uit een rustperiode komen, kunnen geen twee wedstrijden spelen. Sommigen zullen spelen tegen Denemarken, sommigen tegen IJsland, sommigen twee wedstrijden. Pas op, Eden is fit hoor. En met zijn gezonde geest is hij van belang voor de spelersgroep. We benaderen hem heel individueel omdat hij direct uit vakantie komt. Hij werkt extra hard.”

Carrasco vervanger

Uit alles blijkt dat Hazard niet in de basis zal staan in Kopenhagen. Maar dat wil Martinez niet gezegd hebben.

“We zullen zien”, aldus de bondscoach. “In één van de twee wedstrijden zal hij spelen, misschien zelfs in beide.” Voor Denemarken is maximaal een rol als invaller weggelegd. Het opent de mogelijkheid voor Carrasco om zijn plaats in te nemen. Trossard kan ook debuteren. Voor Doku en Dimata komt zo’n debuut als basisspeler nog te vroeg.

Ook de andere sterspeler van de Duivels, Kevin De Bruyne, zal niet van de partij zijn. Hij zat nog altijd aan de zijde van zijn vrouw die op het punt staat te bevallen van een dochter. “De afspraak is dat hij na de bevalling zo snel mogelijk naar de Duivels komt”, aldus Martinez. Maar niet naar Kopenhagen.

Ook Jan Vertonghen verscheen nog niet op het oefenveld in Tubeke. Daar zaaide Martinez geen twijfel over.

“Alderweireld en Vertonghen zijn fit en hebben de goede conditie”, aldus de bondscoach. “Ze speelden alle twee al drie oefenmatchen met hun clubs Tottenham en Benfica. Ze zijn klaar.” Pas als Vertonghen vanavond op de training op het veld komt, zal er groen licht zijn. Indien hij niet speelklaar zou zijn, wordt het een onuitgegeven defensie met Alderweireld-Mechele-Denayer.