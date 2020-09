Met nieuwe regel kan ex-Rode Duivel Zakaria Bakkali nog voor nationale ploeg van Marokko spelen

Veranderen van nationale ploeg wordt binnenkort makkelijker. Op 18 september stemt de FIFA namelijk over een nieuwe regel: voetballers die voor hun 21ste minder dan vier officiële wedstrijden speelden voor hun land en daarna geen speelminuten meer vergaarden, kunnen kiezen voor een andere nationale ploeg.

Een minuut invallen bij de eerste ploeg van een nationaal elftal volstaat nu nog om in de toekomst zeker te zijn van de diensten van de speler, maar binnenkort kan Marokko dankzij de nieuwe regel alsnog Zakaria Bakkali wegkapen bij de Rode Duivels. De Anderlecht-speler kwam immers nog maar twee keer in actie bij de Duivels. In oktober 2013 tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wales en twee jaar later tegen Andorra tijdens de EK-kwalificatie. Bij beide wedstrijden was Bakkali jonger dan 21 jaar.

Omgekeerd is er niemand die plots wel selecteerbaar is voor de Duivels. Andreas Pereira speelde nog maar 1 wedstrijd bij Brazilië, maar was bij zijn debuut helaas 22 jaar. In de toekomst kan de regel wel meer gevolgen hebben. Traditioneel bestaat de Belgische nationale ploeg uit veel spelers met een dubbele nationaliteit. Jérémy Doku, de Belg met Ghanese afkomst, kan bijvoorbeeld na speelminuten in de komende twee interlands nog steeds voor Ghana kiezen.