Jason Denayer moet de schoenen van ex-aanvoerder Vincent Kompany vullen, maar… is eerder een type-Virgil van Dijk

“Van Denayer verwacht ik dat hij zal tonen wat hij kan. Hij speelde zijn beste seizoen in zijn carrière en heeft veel aan maturiteit gewonnen. Je kan op hem rekenen. Ik geloof heel hard in hem.” Roberto Martinez laat er geen twijfel aan bestaan dat de 25-jarige verdediger van Lyon morgen de plaats inneemt van Vincent Kompany als meest centrale verdediger. Maar toch is Denayer geen Kompany.