Zeven agenten geschorst na dood van naakte zwarte man in Rochester

De zeven agenten die betrokken waren bij de dood van Daniel Prude (41), een zwarte man die naakt over straat liep, in het Amerikaanse Rochester in maart zijn geschorst. Dat heeft de burgemeester donderdag bekendgemaakt.

De schorsing die burgemeester Lovely Warren de agenten oplegde, is de eerste disciplinaire actie tegen de agenten sinds de feiten zich op 23 maart afspeelden. De politie had toen rond 3 uur ’s nachts telefoon gekregen dat er een naakte man op straat liep in Rochester. Hij was onder invloed en riep dat hij besmet was met het coronavirus, dus had zijn broer de noodoproep gedaan.

De agenten deden hem handboeien om en probeerden hem onder controle te houden, maar de interventie van de agenten liep helemaal fout toen Prude op de grond begon te spuwen. Ze trokken een zak over het hoofd van de man - zodat hij niet op hen kon spuwen - maar toen hij probeerde op te staan werd hij door hen tegen de grond geduwd. Uiteindelijk kreeg hij ademhalingsproblemen en verloor hij het bewustzijn. Zeven dagen later overleed hij.