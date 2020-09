Aantal nieuwe coronagevallen stagneert, sterfgevallen en ziekenhuisopnames nemen wel nog duidelijk verder af

Tijdens de week vanaf 25 tot en met 31 augustus werden dagelijks gemiddeld 439,4 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat is 8 procent minder ten opzichte van de voorgaande zeven dagen, blijkt vrijdagochtend uit de gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Het gemiddelde stagneert wel al even: van 24 tot 30 augustus lag dat op 439,9, van 23 tot 29 op 438,4, van 22 tot 28 op 431 en van 21 tot 27 augustus op 430. Een daling van 8 procent is bovendien een stuk kleiner dan wat de voorbije weken gebruikelijk was: toen lag de daling meestal rond de 15 procent.

De teller van het aantal besmettingen sinds het begin van de epidemie staat nu op 86.544 (633 meer dan een dag eerder).

De sterfgevallen blijven afnemen. Van 25 tot en met 31 augustus bezweken gemiddeld 3,7 personen per dag aan Covid-19. Het gaat om een daling met 35 procent. Het totale dodental sinds het begin van de epidemie staat nu op 9.899 (1 meer dan een dag eerder gemeld).

Tot slot zakten de ziekenhuisopnames weer met 41 procent tot gemiddeld 14,4 per dag. Sinds 15 maart werden in totaal al 19.055 mensen opgenomen in het ziekenhuis (11 meer dan een dag eerder gemeld).

LEES OOK. Coronacijfers lijken te stagneren, virologen wijzen naar dezelfde oorzaken (+)