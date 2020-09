Belgische reissector draaide nu al 4,4 miljard euro minder omzet

De reissector in ons land heeft dit jaar al 4,4 miljard euro misgelopen. Als de tendens zich voortzet, klopt de branche eind 2020 af op een omzet van amper 900 miljoen euro (0,9 miljard), terwijl dat vorig jaar nog 7,3 miljard was. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

Nochtans zijn in juli en augustus toch nog 3 miljoen Belgen naar het buitenland op reis geweest, zo wijst een studie van beroepsorganisatie ABTO en onderzoeksinstituut GfK uit. “Als je ons dit aantal half mei zou hebben voorgesteld, we hadden er meteen voor getekend”, zegt Pierre Fivet, bestuurder bij ABTO. “Toen we in die periode polsten naar de reisintenties, zagen we dat iedereen massaal in eigen land wilde blijven. Het leek alsof de kust en de Ardennen de enige vakantiebestemmingen waren. Doordat half juni de grenzen geopend werden, is dat nog helemaal gekeerd.” Alleen kozen de Belgen veel minder vaak voor reisbureaus en boekten ze alles liever zelf.