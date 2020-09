Verdachte van fatale schietpartij in Portland komt om het leven bij arrestatie door politie

Een man die ervan verdacht werd een rechtse betoger te hebben doodgeschoten bij een schietpartij in Portland, in de Amerikaanse staat Oregon, is gedood toen de politie hem probeerde te arresteren. Dat meldt de New York Times.

Michael Reinoehl (48) werd er door de politie van verdacht het fatale schot te hebben afgevuurd dat leidde tot de dood van Aaron Danielson, bij clashes tussen ‘Black Lives Matters’-betogers en aanhangers van president Trump in Portland. In een video die donderdag opdook, zei Reinoehl dat hij handelde uit zelfverdediging, omdat hij dacht dat een vriend neergestoken zou worden. “Ik had geen keuze. Ik bedoel: ik had een keuze. Ik had niets kunnen doen en kunnen toekijken hoe ze een zwarte vriend van mij zouden vermoorden. Maar dat was ik niet van plan.”

Reinoehl kwam donderdagnacht om het leven bij zijn arrestatie in Lacey, ten zuidwesten van Seattle. Dat meldt de New York Times nu. Het is nog onduidelijk in welke omstandigheden dat gebeurde.

Maandenlange protesten

Reinoehl, een zelfverklaarde antifascist, was actief in ‘Black Lives Matter’-demonstraties tegen racisme en politiegeweld in Portland die al bijna honderd dagen duren, volgens berichten en video’s op zijn Instagram-account. In posts op zijn sociale media zei hij dat hij een professionele snowboarder en een veteraan van het Amerikaanse leger was en bereid was te vechten “om de loop van de mensheid te veranderen”.

Portland is al maandenlang een brandpunt van protesten, na de dood van George Floyd in Minneapolis op 25 mei. President Trump heeft daarom federale ordehandhavingstroepen naar de stad gestuurd, die werden gevolgd door gewapende aanhangers van de president die op eigen houtje de orde willen herstellen.