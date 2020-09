Duitse moeder verdacht van doden vijf kinderen: “Hoe wanhopig moet je dan zijn?”

Verdriet maar vooralsnog vooral totale verbijstering in het Duitse Solingen. Daar werden donderdagmiddag de lichamen van vijf jonge kinderen gevonden in een flat. De kinderen zijn volgens buurtbewoners door de moeder gedood. “Wat kan ik zeggen? Onderzoek moet verder duidelijk maken wat hier de achtergrond van is. Maar vandaag is vooral een dag van diep verdriet”, zegt de zichtbaar aangeslagen burgemeester Tim Kurzbach van Solingen.