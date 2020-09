Na 25 jaar nu ook onomstotelijk bewezen: de lynx is terug in België

Na vijfentwintig jaar is er nu eindelijk onomstotelijk bewijs: de lynx is terug in België. Dat melden de natuurorganisaties Landschap vzw, Welkom Wolf, en Réseau Loup.

De lynx is de grootste katachtige in onze contreien: “Formaat herdershond, maar met een zeer korte staart en met kenmerkende pluimpjes op de oren”, aldus Jan Loos van Welkom Wolf. “De lynx heeft lange, brede poten, waarmee hij goed over sneeuw kan lopen. In het verleden verging het de lynx zoals de wolf: uitgeroeid door de mens, met alle middelen. Het dier ontbrak bijna twee eeuwen in onze natuur.”

Er wordt echter al decennia gespeculeerd over een terugkeer van de lynx naar België. De eerste waarnemingen zijn al 25 jaar oud, maar konden nooit echt geverifieerd worden. “Niet voor niets wordt de lynx ook wel ‘het spook van het bos’ genoemd”, aldus Loos. “Dit dier is moeilijker te spotten en op camera vast te leggen dan eender welk ander dier.”

Maar nu is het eindelijk gelukt: op 27 augustus maakte een vrijwilliger bij Landschap vzw met een (onbemande) wildcamera een foto van een lynx in de Semoisvallei. “Meer details over de exacte locatie worden bewust niet gegeven”, aldus Loos.

Gevestigd

“Door de registratie van dit exemplaar mag er redelijkerwijze worden uitgegaan van een gevestigd territorium: lynxen leven het grootste deel van het jaar solitair, en gebruiken territoria die tot 500 vierkante kilometer groot zijn. Dat is vergelijkbaar met het territorium van wolven, maar in tegenstelling tot wolven zijn lynxen eenzaten. Vrouwtjes ontmoeten de mannetjes alleen maar om te paren, voor de opvoeding van de jongen zorgen ze in hun eentje.”

Volgens Loos moeten we niet bang zijn voor de lynx. “Dit is een echte toppredator die absoluut zijn plaats heeft in ons ecosysteem. Ze zorgen voor een natuurlijk evenwicht, en bovendien houden ze hun prooidierpopulaties in topconditie.” Op het menu van de lynx staan doorgaans knaagdieren, haasachtigen en hoefdieren. Voor mensen is de lynx ongevaarlijk.