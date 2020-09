Blanke professor bekent dat ze zich decennialang voordeed als zwarte vrouw: “Ik heb mijn leven gebouwd op een leugen”

Een Amerikaanse professor heeft een opmerkelijke bekentenis gedaan over haar afkomst: Jessica Krug loog decennialang dat ze van Afrikaanse origine was, terwijl ze eigenlijk een joodse vrouw uit Kansas was. Dat meldt de BBC.

Jessica Krug werkt al decennia als assistent-professor aan de George Washington University (in de Amerikaanse hoofdstad), met Afrika en de Afrikaanse diaspora als specialiteit. Daar deed ze zich al die tijd voor als vrouw van zwarte afkomst, terwijl ze in feite een blanke joodse vrouw uit Kansas City was.

“Ik heb mijn leven gebouwd op een leugen, ik heb gelogen elke keer dat ik ademde, schreef Krug in een blog die donderdag gepubliceerd werd. “Ik heb een identiteit opgeëist waar ik geen recht op had: die van een zwarte vrouw in de Verenigde Staten. Mijn gedrag was het toppunt van geweld, diefstal en toe-eigenen, van de talloze manieren waarop niet-zwarte mensen de zwarte identiteit en cultuur blijven gebruiken en misbruiken.”

Krug wees naar mentale problemen en een jeugdtrauma als verklaring voor haar gedrag, al schreef ze wel dat “dat geen excuus voor mijn daden is”. Het is niet duidelijk waarom Krug overging tot deze bekentenis. George Washington University liet weten dat het op de hoogte is van het blogbericht, maar wil geen verdere commentaar kwijt.