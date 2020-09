Brusselse Belliardtunnel volledig dicht na ongeval: motorrijder gewond

Brussel - Bij het ongeval in de Brusselse Belliardtunnel is vrijdagochtend een motorrijder gewond geraakt. Dat meldt de Brusselse brandweer.

De motorrijder kwam net voor 08.00 uur ten val aan de ingang van de tunnel en werd overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeerde niet in levensgevaar. Door het ongeval werd de Belliardtunnel in de richting van de E40/Tervuren een tijdlang afgesloten, wat voor files zorgde in de Belliardstraat en op de kleine ring. Omstreeks 09.30 uur werd de tunnel volledig vrijgegeven.