De Lijn weerlegt kritiek vakbonden: “Bussen zitten al op maximumcapaciteit”

De bussen zitten reeds op hun maximumcapaciteit. Dat betekent dat alle voertuigen en chauffeurs worden ingezet en bepaalde lijnen versterkt worden, zei de woordvoerster van De Lijn Karen Vandenplas vrijdagochtend. De Lijn reageert daarmee op de kritiek van de christelijke vakbond ACV dat de bussen te vol zouden zitten sinds de start van het schooljaar.

De chauffeurs zijn niet genoeg beschermd en de reizigers staan te dicht bij elkaar, zo had de christelijke vakbond vrijdagochtend aan VRT NWS verklaard. Maar volgens de woordvoerster van de openbaarvervoersmaatschappij wordt er reeds gebruikgemaakt van de maximale capaciteit. De woordvoerster benadrukt dat De Lijn continu aan het “monitoren en bijsturen is binnen de beschikbare capaciteit”. Meer chauffeurs kunnen er dus niet worden ingezet, maar bepaalde verschuivingen zijn wel mogelijk, aldus Vandenplas.

In vergelijking met vorig jaar zag De Lijn voor heel Vlaanderen gemiddeld 50 procent minder reizigers op 1 september. “Dat neemt niet weg dat het op piekmomenten druk is op veel lijnen”, zegt Vandenplas. De woordvoerster benadrukt nog dat reizigers een probleem kunnen melden aan de klantendienst.

CD&V: “Druktemeter, reservatie en autocars inzetten tegen overvolle bussen”

Om het probleem van de overvolle bussen aan pakken pleit CD&V intussen voor het plaatsen van druktemeters, het invoeren van een reservatiesysteem en het inzetten van autocars op lijnen waar er meer reizigers zijn dan er capaciteit is.

Vlaams Parlementslid Karin Brouwers (CD&V) stelt dat het registreren en meedelen van de bezettingsgraad eenvoudig met een app kan gebeuren. “Een gelijkaardig systeem komt er ook voor NMBS, waarom dan niet voor De Lijn? Laat reizigers zelf aangeven of het al dan niet druk is op hun bus. Of waarom wordt er niet met geaggregeerde gsm-data gewerkt, zoals vandaag al wordt toegepast om de files te meten? Op basis van die data kunnen andere reizigers geïnformeerd worden over de bezettingsgraad en kunnen ze beslissen of het al dan niet verstandig is om de bus, tram, metro in kwestie te nemen. De openbaarvervoersmaatschappijen krijgen op hun beurt een beter inzicht in de behoeften en kunnen hun middelen efficiënter inzetten”, zegt Brouwers.

Haar collega in het Vlaams Parlement Lode Ceyssens wijst erop dat reservatiesystemen alomtegenwoordig zijn sinds de start van de coronacrisis. Reizigers moeten een reservatie ruim vooraf kunnen doorgeven, maar ook in realtime. Om de extra drempel van een reservatie weg te nemen voor de meer kwetsbare personen in onze samenleving kunnen er bijvoorbeeld zuilen bij bushokjes geplaatst worden, waar reizigers hun vervoersbewijs met QR-code kunnen inscannen.

Loes Vandromme stelt verder voor om extra bussen van private autocarondernemingen in te zetten om bestaande busritten tijdens piekmomenten goed te verdelen. “Er zijn minder toeristische uitstappen per autocar en die voertuigen kunnen eventueel ingezet worden indien De Lijn en haar exploitanten zelf onvoldoende gewone lijnbussen hebben om dit op te vangen”, stelt ze.