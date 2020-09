Voormalig Duits international aangeklaagd voor bezitten en verspreiden kinderporno

Voormalig international van Duitsland, Christoph Metzelder, zit diep in de problemen. Vorig jaar werd op de mobiele telefoon van de 39-jarige oud-prof kinderporno aangetroffen. Metzelder wordt hier nu voor aangeklaagd.

Het onderzoek van het parket in Düsseldorf is inmiddels afgerond. Naar nu blijkt heeft Metzelder vijf kinderpornografische afbeeldingen rondgestuurd. Volgens FOCUS-Online zou hij de foto’s tussen 10 en 12 augustus 2019 via WhatsApp hebben verzonden. Hiervoor moet de voormalig speler van Borussia Dortmund, Real Madrid en Schalke 04 zich nu verantwoorden. In totaal zouden er dertig afbeeldingen op zijn telefoon zijn aangetroffen, meldt Bild Zeitung.

Metzelder kwam 47 keer uit voor Duitsland. In 2006 maakte hij deel uit van de selectie die een bronzen medaille veroverde op het wereldkampioenschap in eigen land. Naar aanleiding van de beschuldiging stapte Metzelder in 2019 al op als voorzitter van vijfdeklasser TuS Haltern.