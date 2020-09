Politie ontdekt 1,3 miljoen euro cash in auto van Belg op Spaanse snelweg

De Spaanse Guardia Civil heeft een opvallende vondst gedaan tijdens een routinecontrole op een snelweg nabij Tarragona, in het noordoosten van het land: twee reiskoffers met daarin maar liefst 1,4 miljoen euro cash. De Belgische bestuurder van de wagen weigerde te vertellen waar het geld vandaan kwam.

De Guardia Civil hield maandag een routinecontrole op de snelweg AP-7 ten noorden van Tarragona, en deed daarbij een wagen met een Belgische nummerplaat stoppen, met daarin twee mannen van Belgische en Turkse nationaliteit.

Bij onderzoek van het voertuig vonden ze in de kofferbak twee koffers met daarin om precies te zijn 1.375.740 euro. Volgens de Guardia Civil wilde de Belg niet uitleggen waar het geld vandaan kwam of naartoe ging. Dat is nochtans een wettelijke verplichting in Spanje voor wie meer dan 100.000 euro cash vervoert.

Het geld werd in beslag genomen. Of de Belgische man is opgepakt, is niet duidelijk.