Vrachtschip gezonken voor kust Japan: 1 overlevende, 1 dode en 41 vermisten

De Japanse kustwacht heeft vrijdag één lichaam geborgen van een opvarende van het vrachtschip dat met 43 bemanningsleden en ongeveer 5.800 runderen gezonken is door tyfoon Maysak. De kustwacht had eerder één Filipijns bemanningslid die in het water dobberde, kunnen redden. De 41 anderen - 37 Filipijnen, twee Australiërs en twee Nieuw-Zeelanders - zijn nog vermist. Dat meldt het agentschap Kyodo.