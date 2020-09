Timothy Castagne wil indruk maken in Leicester: “Snel en aanvallend voetbal, dat moet mij liggen”

Timothy Castagne (24) ruilde Atalanta donderdag voor Leicester City, waar hij zijn handtekening onder een vijfjarig contract zette. De Rode Duivel kijkt uit naar zijn debuut in de Premier League. “Het is de sterkste competitie ter wereld.”

Na de officiële bekendmaking van de transfer gaf Castagne vanuit het nationaal oefencomplex in Tubeke meer uitleg op LCFC TV, het videokanaal van de Engelse club. “Ik ben erg tevreden”, zei de voormalige speler van KRC Genk. “Ik heb vele goede dingen gehoord over de club en kijk er heel hard naar uit. Ik zag al enkele stafleden en ze vertelden me dat het een fantastische groep is. Ik voel me er klaar voor, maar zal uiteraard wat hulp nodig hebben, van onder meer de manager. De Premier League is de sterkste competitie ter wereld en ik wil laten zien wat ik in mijn mars heb.”

Drie bekende gezichten

Met Youri Tielemans en Dennis Praet treft Castagne twee collega-Rode Duivels bij Leicester. Bij het Premier League-team wordt de rechtervleugelverdediger ook herenigd met voormalig ploegmaat bij Racing Genk Wilfred Ndidi. “Ik heb met Youri en Dennis al wat gepraat over Leicester en weet dus al wat over de club”, vervolgde Castagne. “Dat gaat me helpen. Het wordt ook een fijn weerzien met Ndidi.”

Castagne maakte in augustus vorig jaar al kennis met het Leicester-publiek, tijdens een oefenduel met Atalanta. “Ik herinner me nog veel van die partij. Nadien zei ik dat het echt het soort voetbal is waarvan ik hou. Snel en aanvallend. Dat speelde mee in mijn beslissing. De fans mogen van mij verwachten dat ik altijd mijn best zal doen en elke wedstrijd hard zal werken. Ik zal ook veel kilometers malen, dus wees er klaar voor.”

