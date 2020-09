Recordpatiënt zet eerste stapjes na 68 dagen coma en zes maanden ziekenhuis: “Corona heeft me alles afgepakt”

Bonheiden -

Volgende week is het precies zes maanden geleden dat Alex Tordoir met hoge koorts werd opgenomen in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. Zeven weken geleden mocht hij het ziekenhuis verlaten en verhuisde hij tijdelijk naar het revalidatiecentrum Revarte in Edegem. De man die intussen al vijftien kilogram bijkwam, zette na al die tijd eindelijk zijn eerste stapjes.