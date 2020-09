Vrouw ontdekt in krantenartikel waarom haar ex-man plots een scheiding wilde: “Hij was ongetrouwd, stond er. Dat was nieuws voor mij”

Op 9 augustus publiceerde de New York Times de huwelijksaankondiging van Robert en Lauren. Het leek wel een sprookje, maar dat was het niet voor Nikyta Moreno (30), de ex-vrouw van Robert. Zij snapte plots waarom haar eigen huwelijk was gestrand...

“Drie weken geleden belde een vriendin me. Ze zei: ‘Er is een artikel over Rob gepubliceerd. Lees het niet, je zal er alleen maar ongelukkig van worden’. Daarna stroomden de sms’jes van bezorgde vrienden en familie binnen, tot ik een vriendin vroeg om me te vertellen wat erin stond. Want ik durfde het zelf niet lezen.”

De huwelijksaankondiging in de New York Times beschreef het liefdesverhaal van ondernemer Robert en zijn nieuwe vrouw Lauren. Volgens het stuk was de man nog nooit getrouwd geweest, en begon hun relatie in januari 2017. “Dat was nieuws voor mij, want ik was zijn vrouw in januari 2017. We zouden twee maanden later uit elkaar gaan, maar ik had nooit goed begrepen waarom. Het was alsof het licht in onze relatie plots uitging. Ik vroeg me af of hij een medisch probleem had waardoor zijn persoonlijkheid veranderd was. Tot ik dat krantenartikel las. Ik wilde enkel dat hij eerlijk tegen mij was geweest.”