Klas van 23 leerlingen in Kortrijk moet in quarantaine na positieve coronatest

Kortrijk - Een klas van 23 leerlingen van het RHIZO Lyceum in Kortrijk moet twee weken in quarantaine omdat een medeleerling positief heeft getest op het coronavirus. Dat bevestigt schooldirecteur Francesca Verhenne vrijdag. Alle leerlingen van de klas zullen worden getest en mogen pas op 16 september terug naar school.

Op 2 september kreeg de directie van het RHIZO Lyceum in Kortrijk melding van een leerling die positief testte op het coronavirus. Daarop besliste de school in samenspraak met het CLB om de volledig klas waarin de leerling zat in quarantaine te plaatsen.

“De leerling kwam in nauw contact met de klas want dat is één bubbel. Daarom moeten de 23 leerlingen voor twee weken in quarantaine”, zegt directeur Francesca Verhenne. De leerkrachten die lesgaven aan de klas moeten niet in quarantaine. “Zij staan ver genoeg van de leerlingen en dragen een mondmasker tijdens de lessen.” Intussen moeten alle leerlingen van de klas zich laten testen. Ze mogen pas op 16 september terug naar school. Ondertussen probeert de school enkele online lessen te voorzien zodat de leerlingen geen te grote achterstand oplopen.