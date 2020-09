Ook Antwerpse student betrokken bij onderzoek: UAntwerpen meldt zich als benadeelde partij in zaak-Reuzegom

Antwerpen / Leuven - In het dossier rond de dood van KU Leuven-student Sanda Dia heeft de Universiteit Antwerpen zich als benadeelde partij gemeld. Dat meldt de universiteit vrijdag. Een student van de UAntwerpen blijkt betrokken te zijn bij het gerechtelijk onderzoek.

“Zeer onlangs heeft de Universiteit Antwerpen vernomen dat een student van de eigen universiteit betrokken is in het gerechtelijk onderzoek rond de tragische dood van KU Leuven-student Sanda Dia in 2018”, meldt de universiteit in een persbericht. Verdere details over de betrokkenheid wil de universiteit niet geven. De universiteit zegt een interne tuchtprocedure te hebben opgestart. Bij de procureur des Konings in Hasselt heeft de universiteit zich als benadeelde partij gemeld.