Zeker zeven mensen zijn vrijdag om het leven gekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek in het zuiden van India. Dat meldt de politie.

De explosie vond plaats in de staat Tamil Nadu, in een grote hal waar de slachtoffers aan het werk waren. Volgens de politie is de eigenaar van de fabriek ook omgekomen. Twee mensen raakten gewond. Op tv-beelden is te zien hoe het gebouw ingestort is na de ontploffing.