“Aanzienlijke oversterfte tijdens hittegolf in augustus”

Tijdens de hittegolf in de eerste helft van augustus werd een aanzienlijke oversterfte geregistreerd. Dat meldt gezondheidsinstituut Sciensano vrijdag.

De waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan werd deze zomer twee keer geactiveerd: van 23 tot 26 juni en van 2 tot 17 augustus. In juni bleef de oversterfte beperkt, maar in augustus was er een aanzienlijk aantal bijkomende sterfgevallen. Er waren toen acht dagen met maximumtemperaturen boven 30 graden en negen dagen met hoge ozonconcentraties.

Tijdens en vlak na de warmteperiode van 5 tot en met 20 augustus werd in België een aanzienlijke oversterfte vastgesteld. Het ging om 1.460 bijkomende sterfgevallen, bovenop de verwachte 4.198 in alle leeftijdsgroepen van de bevolking. Vooral de 65-plussers werden getroffen, met 600 bijkomende sterfgevallen in de leeftijdsgroep van 65 tot 84 jaar.

Het is volgens Sciensano nog te vroeg om conclusies te trekken over het totale aantal overlijdens tijden de gehele zomer. Bovendien beschikt het instituut nog niet over de specifieke doodsoorzaken, waardoor het niet mogelijk is om te bepalen wat nu precies de oversterfte heeft veroorzaakt.

Tijdens de hittegolf bleef ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames voor Covid-19 toenemen. De stijging van Covid-19-gerelateerde sterfgevallen bleef echter beperkt tijdens en na de hittegolf. Wie de ziekte heeft doorgemaakt zou kwetsbaarder kunnen zijn voor hoge ozonconcentraties, maar het is volgens Sciensano onmogelijk om te weten of mensen die door andere oorzaken overleden tijdens de hittegolf al Covid-19 hadden gehad.