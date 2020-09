Plopsa-camping opent vanaf Pasen de deuren, later komen er ook vakantiehuisjes

Plopsa investeerde recent 25 miljoen euro in het Plopsa-hotel en zal nu dezelfde som spenderen voor de ontwikkeling van de Plopsa-camping. Foto: smk

De Panne - Plopsa nam in 2016 verblijfspark Ter Hoeve in de Duinhoekstraat over. Het bedrijf zal er percelen voor tenten, stacaravans en mobilhomes verhuren. Er worden ook een honderdtal vakantiehuisjes gebouwd. Vanaf Pasen zou de camping zijn deuren openen.

Plopsaland De Panne investeerde recent een slordige 25 miljoen euro in het gloednieuwe Plopsa-hotel, dat eind oktober opent. Maar dat is geen reden voor de Plopsa-group om op zijn lauweren te rusten, want de pretparkgigant investeert nogmaals 25 miljoen euro voor de verdere commerciële ontwikkeling van Ter Hoeve.

“We trekken met deze camping een divers publiek aan. Het aanbod aan campings is niet zo groot en daar willen we op inspelen”, zegt Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof. Als het openbaar onderzoek, dat maandag start, gunstig verloopt, start Plopsa binnenkort met de bouw van een honderdtal vakantiehuisjes, waarvan 15 themahuisjes.

Petanque en beachvolley

Het bedrijf is al begonnen met de bouw van het onthaal, met bijhorend cafetaria met terras. Staan nog op de planning: een petanquebaan, een beachvolleyterrein en een speeltuin. De 16 percelen voor tenten, 136 percelen voor stacaravans en 25 voor mobilhomes zijn ondertussen al ingedeeld. “Van de percelen voor stacaravans zijn er al 110 verhuurd. Er zullen ook 303 parkeerplaatsen zijn. Voor de verdere indeling van het terrein zetten we in op extra groen”, zegt Van den Kerkhof.

In het hoogseizoen zal er een verbinding zijn tussen het pretpark en Ter Hoeve. Het openbaar onderzoek loopt vanaf maandag tot en met 6 november.