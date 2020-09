Deense bondscoach Kasper Hjulmand sprak jongste twee jaar vier keer met Belgische topclubs (maar tekende nooit)

Tegen de Rode Duivels beleeft de 48-jarige Kasper Hjulmand zijn debuut als bondscoach van Denemarken. Maar eigenlijk had hij nu in België aan de slag kunnen zijn als coach. In een pas verschenen boek staat dat hij zijn vaderland verkoos boven de Belgische topclubs Genk en Club Brugge. De waarheid is minder prozaïsch.