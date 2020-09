Eerste school start maandag in code oranje: oudere leerlingen noodgedwongen week om week naar school

/ Machelen / Diegem - Het Gemeentelijk Instituut voor Secundair Onderwijs (GISO) in Machelen is de eerste Vlaamse school die maandag in code oranje start. Vanaf het derde middelbaar kunnen de leerlingen er slechts week om week naar school. “Dat leek ons een evidentie gezien onze ligging tussen gemeenten die allemaal boven de alarmdrempel zitten”, zegt directeur Willy De Bouw.

Machelen is een van de 26 gemeenten die vandaag het advies kreeg van de Risk Assesment Group (RAG) om de lokale crisiscel bijeen te roepen. Dat betekent dat de coronacijfers er niet gunstig zijn en dat de gemeenten moeten evalueren of een code oranje nodig is. Nu zijn alle scholen op 1 september gestart met code geel, wat betekent dat alle leerlingen naar de klas kunnen. In code oranje kunnen de kinderen vanaf het derde middelbaar slechts week om week naar school.

Nochtans is de beslissing over de technische school GISO al eerder genomen. “De laatste week voor 1 september zijn we met de veiligheidscel van Machelen twee keer samengekomen om de cijfers te beoordelen”, zegt directeur Willy De Bouw. “We hebben toen beslist om op 7 september in code oranje te starten. De ouders zijn de vrijdag voor de start van het schooljaar op de hoogte gebracht.”

Het is de minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) die de aanvraag van het GISO heeft bekrachtigd. “In Machelen zijn ze inderdaad proactief geweest”, klinkt het op zijn kabinet. Volgens onze informatie is het de eerste Vlaamse school waar al beslist is om te schakelen naar code oranje.

Alarmdrempel

De reden? “We liggen in een specifiek gebied”, zegt De Bouw. “In alle omliggende gemeenten ligt het aantal besmettingen boven de alarmdrempel. Veel van onze leerlingen komen uit die gemeenten. Bovendien hadden we kinderen die terugkwamen uit rode vakantiezones. We vreesden een te groot risico als we de grote leerlingenstromen niet zouden beperken.” Ook in Machelen zelf zijn er meer dan 50 op 100.000 besmettingen, maar het aantal reële gevallen is er wel beperkt.

De scholieren vanaf het derde middelbaar zullen dus één week afstandsonderwijs krijgen en één week naar school gaan. “Wanneer ze thuis zijn, krijgen ze digitale taken en opdrachten”, zegt De Bouw. “Hier en daar zullen ze ook live lessen krijgen. De tijd thuis zal vooral naar de theorie gaan. Op school kunnen ze dan in kleine groepen in de ateliers werken. Het is niet zo dat ze maar voor de helft onderwijs zullen krijgen. Ik verwacht geen hiaten.”