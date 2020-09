Kevin De Bruyne bij de zes genomineerden voor meest prestigieuze individuele prijs in Engeland

Kevin De Bruyne wordt misschien toch nog bekroond voor zijn fantastische seizoen in de Premier League. De middenvelder van Manchester City is een van de vijf genomineerden voor de PFA Speler van het Jaar-award, de belangrijkste individuele onderscheiding in Engeland.

De trofee wordt uitgereikt door de Professional Footballers’ Association. De collega-voetballers mogen dus hun stem uitbrengen. Naast onze landgenoot vaardigt kampioen Liverpool vier kandidaten af: Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Jordan Henderson en Sadio Mané. Raheem Sterling, ploegmaat van De Bruyne bij de Citizens, is de laatste kanshebber.

Eerder greep de Rode Duivel naast de trofee van Speler van het Jaar van de Britse schrijvende pers. Liverpoolkapitein Jordan Henderson was daar de laureaat. De Drongenaar werd wel al door de fans uigeroepen tot beste speler in de Premier League in seizoen 2019-2020.

De Bruyne kende een geweldig seizoen in de Premier League en evenaarde met twintig assists het record van Thierry Henry, uit het seizoen 2002-2003. Hij scoorde ook dertien keer. Manchester City werd vicekampioen.