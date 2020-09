Rode Duivels veilen shirts, opbrengst gaat naar renovatie voetbalterreintjes

Fans van de Rode Duivels kunnen vanaf de aftrap van de interlands in de Nations League tegen Denemarken (zaterdag om 20u45) en IJsland (dinsdag om 20u45) bieden op de shirts die de spelers droegen. De opbrengst zal gebruikt worden voor een goed doel: project ‘Belgian Red Courts’.

De opbrengst gaat naar de renovatie van veertig voetbalterreintjes, de zogenaamde ‘Belgian Red Courts’. De KBVB bouwde de pleintjes vijftien jaar geleden met steun van de UEFA en zal ze de komende vier jaar een opfrisbeurt geven.

“Die Belgian Red Courts moeten uitgroeien tot ontmoetingsplaatsen voor jong en oud”, klinkt het in een mededeling. “Het is meteen een van de belangrijkste sociale projecten van de KBVB voor de komende jaren.”

Op bezoek in Denemarken zullen de Belgen voor het eerst spelen in hun nieuwe uitshirts van Adidas. Het truitje voor de thuismatch tegen IJsland is uniek dankzij een speciaal logo voor de 125e verjaardag van de KBVB.

Vanaf de aftrap van beide duels kunnen fans bieden op de (ongewassen) shirts van de elf basisspelers. Bij een wissel zal ook het shirt van die Duivel meteen tijdens de match beschikbaar zijn op de veilingsite matchwornshirt.com, meldt de KBVB. Na afloop van de wedstrijd komen de shirts van alle 23 Rode Duivels op het wedstrijdblad telkens op de veilingsite. Biedingen starten voor alle shirts aan 89 euro, de prijs van een officieel shirtje.

De KBVB preciseert tot slot dat er, met de veiling van ongewassen shirts in deze coronatijden, geen gevaar dreigt voor de volksgezondheid. “Elk shirt krijgt een UV-C-behandeling om sporen van virussen, bacteriën en zelfs het DNA van onze spelers uit de truitjes te verwijderen. Pas daarna versturen we de shirts naar de winnaars van de veiling.”