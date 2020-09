Eerste studie over Russisch coronavaccin gepubliceerd, en de resultaten zijn opmerkelijk positief

Het Russische vaccin tegen Covid-19, waar wereldwijd aan getwijfeld wordt door de snelheid waarmee het op de markt gebracht wordt, werkt erg goed. Dat blijkt uit onderzoek dat zopas gepubliceerd werd in het toonaangevende wetenschappelijk blad The lancet.

In augustus kondigde de Russische president Vladimir Poetin tot ieders verbazing aan dat het vaccin tegen Covid-19 klaar was om op de markt gebracht te worden. Rusland was daarmee het eerste land, en er werden grote vraagtekens geplaatst door wetenschappers omdat er nergens gegevens over te vinden waren en nog geen grootschalige proeven uitgevoerd werden.

Zopas is in The lancet de eerste studie gepubliceerd naar dat Russische vaccin. Het werd in juni en juli toegediend aan 76 mensen - waarvan de helft gezond - en de resultaten zijn opmerkelijk positief: 100 procent van hen ontwikkelde antilichamen tegen het virus en er werden geen neveneffecten vastgesteld.

Meer onderzoek nodig

“De twee onderzoeken gedurende 42 dagen toonden geen ernstige neveneffecten bij de deelnemers en bevestigde dat diegenen die gevaccineerd werden antilichamen aanmaken”, staat te lezen in The lancet. Maar het is te vroeg voor euforie, klinkt het nog. “Lange proeven op grote schaal, een controlegroep en verdere opvolging zijn nodig om zeker te zijn.”

Het vaccin kreeg de naam Sputnik-V mee, als eerbetoon aan de eerste satelliet die wereldwijd de lucht inging. Dat was een Russische. Volgende week wordt een nieuwe proef gelanceerd bij 40.000 mensen, laat Moskou weten. “Met deze studie beantwoorden we alle vragen die vanuit het westen gesteld werden over ons vaccin, met als doel ons in diskrediet te brengen. Maar het werkt duidelijk. Nu is het aan ons om vragen te gaan stellen”, zegt Kirill Dmitriev, het hoofd van het Russische investeringsfonds dat het vaccin financiert, aan Reuters.