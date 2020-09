Pro League houdt infomeeting met clubs over terugkeer publiek in stadions

De Pro League heeft vrijdag een infovergadering gehouden voor zijn 26 clubs naar aanleiding van de naderende terugkeer van publiek in de stadions bij de wedstrijden van de Jupiler Pro League en de 1B Pro League.

De clubs van de Pro League maakten de voorbije weken werk van een dossier om weer voor een beperkt aantal fans te kunnen voetballen. Als de verschillende Ministers van Sport in ons land de komende dagen het licht op groen zetten voor de individuele dossiers, luiden de wedstrijden van het weekend van 11-14 september de langverwachte terugkeer van fans in de stadions in.

“De Pro League zette vandaag de clubs samen om een laatste stand van zaken te geven van de verschillende procedures die gevolgd moeten worden en om een antwoord te geven op de verschillende vragen die deze nieuwe context met zich meebrengt”, klinkt het in een mededeling. “Samen met technische partner TicketMaster Sport werd ook de organisatie van de ticketverkoop, met plaatsing van bubbels in de tribunes en organisatie van de tijdslots, nog eens in detail bekeken.”

De Pro League diende de voorbije dagen de verschillende dossiers in bij de overheden en volgt dankzij dagelijks overleg met de regionale kabinetten van Sport de verwerking nauwgezet op.