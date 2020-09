Verrassing: Koning duidt Egbert Lachaert en Conner Rousseau aan als preformateurs

Exact 467 dagen na de verkiezingen is het eindelijk tijd voor een stap vooruit. Koning Filip heeft zopas Egbert Lachaert (Open VLD) en Conner Rousseau (SP.A) aangeduid als preformateurs. Zij moeten samen het pad effenen voor een regering van liberalen, socialisten, christendemocraten en groenen. Pas als er later ook een akkoord is over wie premier mag/moet worden, is de tijd rijp voor een formateur.

Voor het eerst sinds de verkiezingen van 26 mei 2019 komt de formatie van een nieuwe regering in zicht. Met die boodschap trok koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert vrijdagmiddag naar de koning. Die benoemde hem ook tot preformateurs, samen met SP.A-voorzitter Conner Rousseau. Vooral die laatste naam is verrassend, want iedereen had PS-voorzitter Paul Magnette verwacht. Samen moeten ze de onderhandelingen leiden die moeten uitmonden in een regering van liberalen, socialisten, christendemocraten en groenen.

Het plan blijft om tegen 17 september, het moment waarop premier Sophie Wilmès (MR) opnieuw het vertrouwen zou moeten vragen in de Kamer, een nieuwe regering te hebben.

Wie wordt premier?

Door nog geen formateur, maar twee preformateurs aan te duiden schuiven de partijen de hete aardappel over het premierschap nog even voor zich uit. De formateur is immers vaak de latere premier en daarover is er – ook na uren onderhandelen vrijdagochtend – nog geen akkoord tussen PS, SP.A, Open VLD, MR, CD&V, Groen en Ecolo. Voor CDH, de Franstalige christendemocraten, zou in een Vivaldi-coalitie toch geen plaats meer zijn.

LEES OOK. De laatste loodjes voor Vivaldi: welke obstakels moet Lachaert nog wegwerken? (+)

Inhoudelijk moeten er de komende dagen nog enkele knopen flinke doorgehakt worden. Over de abortuskwestie – een breekpunt voor CD&V – is er sinds gisteravond wel al een akkoord: er zou een wetenschappelijke studie komen die een aanvaardbaar compromis moet voorstellen. Vervolgens kunnen de regeringspartijen in consensus, dus zonder wisselmeerderheid, beslissen in de Kamer.

Over de andere inhoudelijke struikelblokken – zoals het langer open houden van de kerncentrales, een vermogenswinstbelasting en een hogere pensioen – wordt binnenkort meer duidelijkheid verwacht. Egbert Lachaert geeft zo meteen, na zijn bezoek aan de koning, nog een persconferentie. Daarin zal hij ongetwijfeld meer toelichting geven bij de resterende struikelblokken.