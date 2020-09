Belgische ambassadeur op het matje bij Slovaakse minister van Buitenlandse Zaken in zaak-Chovanec

De Belgische ambassadeur voor Slovakije is door de Slovaakse minister van Buitenlandse Zaken Ivan Korcok ontboden in verband met de zaak-Chovanec. Dat wordt bevestigd door Buitenlandse Zaken.

De Slovaakse minister van Buitenlandse Zaken, Ivan Korcok, heeft eerder al kritiek geleverd op de manier waarop België het onderzoek naar de dood in 2018 van Jozef Chovanec op de luchthaven van Charleroi heeft aangepakt. Nu heeft hij de Belgische ambassadeur, Ghislain d’Hoop, ontboden in Bratislava.

“De ambassadeur heeft van ons een duidelijke boodschap meegekregen dat de noodzakelijke juridische procedures niet te lang mogen duren. De ambassadeur verzekerde ons dat de Belgische autoriteiten alles zullen doen wat mogelijk is om het parket maximaal te helpen dit zo snel mogelijk te onderzoeken”, aldus minister Korcok.

De federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken bevestigt dat de Belgische ambassadeur is langsgeweest bij de Slovaakse minister. Volgens de FOD zijn er over de zaak-Chovanec al verschillende diplomatieke contacten geweest tussen België en Slovakije en is er aan Belgische kant zeker begrip voor de Slovaakse vraag om snel transparantie te krijgen in de zaak.