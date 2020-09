Airbnb-verhuurders weren “iedereen die meer dan 100 kilo weegt of een eetstoornis heeft”

Opschudding om een discriminerende Airbnb in het Britse Kent. In een advertentie laten de eigenaars weten dat ze een gewichtslimiet hanteren voor hun gasten. Ook zijn mensen met een “eetstoornis” niet welkom. Airbnb heeft de advertentie verwijderd.

De eigenaars schuilen zich achter de fragiele structuur en oude ‘eiken balken’. Ze stellen dat gasten die te veel wegen “ernstige” schade zouden kunnen berokkenen. Britse body positivity-activiste Lindsay McGlone bond de kat aan de bal en eiste dat Airnb de eigenaars van hun platform bande.

“Toen ik de advertentie zag, kon ik mijn ogen niet geloven. Ik kan niet snappen hoe mensen zulke dingen durven en kunnen schrijven. In essentie zeggen de eigenaars dat ze vies zijn van dikke mensen en dat ze hen niet in hun buurt willen.” Het argument dat de oude eiken balken het gewicht van een zwaardere persoon niet zouden kunnen dragen, pikt de activiste niet. “Het is discriminerend, ze zijn op zoek naar een manier om hun vet-fobie goed te praten.”

Gecontacteerd door Airbnb stelde het koppel eigenaars dat de foto’s van de vertrekken gemaakt werden met een breedhoeklens en dat onder meer de badkamer niet geschikt is voor ‘zware individuen’. Intussen heeft Airbnb de advertentie verwijderd. “Discriminatie heeft geen plaats op ons platform”, klinkt het bij The Mirror.