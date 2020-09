Na maandenlange vete: Colruyt en Coca-Cola hebben akkoord

Supermarktgroep Colruyt heeft een akkoord gevonden met frisdrankreus Coca-Cola. Dat heeft het bedrijf vrijdag bevestigd. Een commerciële discussie tussen beide bedrijven sleepte maanden aan, waardoor klanten niet alle Coca-Cola-drankjes in de winkelrekken vonden.

Colruyt en Coca-Cola voeren al maanden overleg over de commerciële voorwaarden, zoals de prijzen. Doordat een akkoord uitbleef, lagen niet alle producten in de rekken. Bijvoorbeeld het energiedrankje Monster was niet in alle Colruyt-winkels beschikbaar.

Eind augustus werd een akkoord gesloten, bevestigt een woordvoerster van Colruyt. Alle producten van Coca-Cola zullen dus weer beschikbaar zijn. Wanneer dat precies zal zijn, kan verschillen van winkel tot winkel en de werking van de logistieke keten, klinkt het.