Maand na moord op Ilse Uyttersprot blijft het motief van dader onduidelijk, moeder schakelt Jef Vermassen in: “Ze wil weten waarom haar dochter dood moest”

Aalst -

Een maand na de moord op Ilse Uyttersprot (53) blijft haar moordenaar Jurgen Demesmaeker vaag over zijn motieven. De raadkamer heeft vrijdag zijn aanhouding verlengd. De moeder van de Aalsterse ex-burgemeester hoopt op antwoorden waarom haar dochter dood moest. “Zij kan het nog steeds moeilijk geloven dat haar kind dood is. Het verlies van haar dochter is voor die vrouw immens zwaar”, zegt haar raadsman Jef Vermassen.