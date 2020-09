Preformateurs hebben geen ambitie om formateur of premier te worden: “Dat neutraliseert de discussies”

De koning heeft Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert en zijn SP.A-collega Conner Rousseau een “preformatieopdracht” gegeven. Een echte formateur, die door de band genomen de premier wordt, is er dus nog niet. Als alles goed gaat zou die er volgende week kunnen komen, valt te horen. Lachaert zelf zei op een persconferentie dat de preformateurs niet de ambitie hebben om zelf formateur of premier te worden.

“De twee preformateurs hebben geen ambitie om nadien formateur te worden, dat neutraliseert de discussies. Nu hebben we tijd om na te denken over de casting”, zei Lachaert. Volgens de Open VLDvoorzitter hebben hijzelf en Rousseau “op geen enkele manier blijk gegeven enige ambitie te hebben om in de 16 te eindigen”.

De twee preformateurs brengen ten laatste volgende week verslag uit bij de koning. Als alles goed gaat, kan die dan een formateur - een toekomstige premier - in stelling brengen.

Een echte deadline voor de regering is er niet, al verliest de huidige minderheidsregering-Wilmès in principe wel op 17 september het vertrouwen van de Kamer. Die timing lijkt strak, maar de onderhandelende partijen hopen toch eind deze maand nog rond te geraken.