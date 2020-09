Vivaldi mikt op 10 jaar en herfederalisering is geen taboe: dit moeten we onthouden van de persconferentie van Egbert Lachaert

Op een andere manier aan politiek doen. Dat moet volgens Egbert Lachaert het cement worden tussen de 7 partijen die de komende dagen en weken gaan onderhandelen voor de vorming van een nieuwe regering. Samen met Conner Rousseau (SP.A) is de Open VLD-voorzitter aangeduid tot preformateur. Op een persconferentie liet hij vrijdagmiddag al even in zijn kaarten kijken.