Moeder verdoofde en verstikte haar vijf kinderen: “Ze bekende de feiten in sms’jes aan haar moeder"

De vijf kinderen die donderdagnamiddag dood aangetroffen werden in hun woning in het Duitse Solingen, werden door hun moeder verdoofd en verstikt. Dat hebben de politie en het parket vrijdag bekendgemaakt op een persconferentie. “Ze pleegde de daden wellicht omdat het haar emotioneel te veel was geworden”, klonk het.

De feiten speelden zich ergens tussen woensdagnamiddag en donderdagvoormiddag af. De 27-jarige Christiane K. had haar vijf kinderen - Luca (8), Timo (6), Sophie (3), Leonie (2) en Melina (1) - eerst verdoofd en daarna verstikt, blijkt uit de eerste resultaten van de autopsie. Op dat moment lagen de kinderen nog in bed. “De ontbijtkommen stonden nog op tafel”, zei Marcel Maierhofer van de lokale politie.

Marcel Maierhofer. Foto: EPA-EFE

De moeder probeerde zelf uit het leven te stappen, maar overleefde het. Zij vecht in het ziekenhuis voor haar leven en zal daarna door de politie aangehouden worden voor vijfvoudige moord. “Ze heeft de feiten vermoedelijk gepleegd omdat het haar emotioneel te veel geworden was”, aldus Maierhofer. K. leefde al een jaar gescheiden van de 28-jarige vader van vier van de kinderen. Het gezien kwam al vaker in aanraking met de politie.

K. bekende de feiten in sms’jes naar haar moeder. “Stuur de politie naar het appartement, de kinderen zijn dood”, stuurde ze, maakte de politie bekend.

Het zesde kind van K., de elfjarige Marcel, werd donderdag door zijn moeder met een smoes weggehaald op school. Ze bracht hem naar Dusseldorf en liet hem van daar zelfstandig naar zijn oma in Mönchengladbach gaan met de trein. Toen K. de sms’jes stuurde naar haar moeder, was de jongen onderweg naar haar. Op dat moment waren de andere vijf kinderen dus al dood. De jongen kon nog niet verhoord worden, maar vertelde wel al aan vriendjes op school wat er gebeurd was. Hij verblijft bij zijn oma.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.