Zeventien mensen voor de rechter voor beschadiging Arc de Triomphe

Zeventien mensen die betrokken waren bij de vernielingen in en de beschadiging van de Arc de Triomphe in Parijs tijdens protesten van de gele hesjes in december 2018, moeten voor de rechter verschijnen. Dat meldt persbureau AFP.

Binnen in het monument waren meubels vernield en werden kunstwerken beschadigd. De schade wordt geschat op meer dan 1 miljoen euro. Sommige verdachten worden berecht voor beschadiging en anderen voor diefstal.

Volgens de verwijzingsbeschikking, die AFP kon bekijken, konden de belangrijkste daders niet geïdentificeerd worden. De onderzoeksrechters spreken over schade, diefstal en geweld gepleegd door “een zeer groot aantal individuen”.

Het onderzoek naar het vandalisme nam meer dan een jaar in beslag. Sommigen van de zeventien verdachten verklaarden dat ze naar de Arc de Triomphe waren gevlucht voor het traangas en ontkennen dat ze beschadigingen hebben aangebracht.

De verdachten zijn voornamelijk twintigers en dertigers, uit alle uithoeken van Frankrijk. Ongeveer de helft van hen had een blanco strafblad.

Vier personen moeten voor de correctionele rechtbank verschijnen. Een andere persoon, die op het moment van de feiten 17 was, zal zich verantwoorden voor de jeugdrechtbank. Zes van de zeventien verdachten Zes van worden doorverwezen naar de politierechtbank. Zij worden beschuldigd voor “ongeoorloofde inbreuk op een plaats die is geclassificeerd of geregistreerd als historisch erfgoed”.