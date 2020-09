Grootste bordeel van Europa failliet door corona: “Ik zit vooral in met de meisjes, waar gaan zij terechtkomen om mannen te lokken?”

De Pascha, het grootste bordeel van Europa in de Duitse stad Keulen, legt noodgedwongen de boeken neer. Door het coronavirus liggen alle activiteiten al maanden stil en was de financiële put te diep geworden. Meer dan 120 prostituees komen nu letterlijk op straat te staan. Ook in eigen land ‘kreunt’ de erotische sector onder de gevolgen van de pandemie.