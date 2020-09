Hoe het circus rond Lionel Messi het spreekwoordelijke hart van zijn gezin brak: “Iedereen was aan het huilen”

Lionel Messi blijft nog minstens één seizoen bij FC Barcelona. Dat maakte de Argentijn in een bijzonder kritisch interview bekend. Maar de hele heisa had wel een serieuze weerslag op zijn gezin.

Messi had naar eigen zeggen vorig jaar al laten weten aan Barça en voorzitter Josep Bartomeu dat hij erover nadacht om de club van zijn leven te verlaten. “De voorzitter heeft altijd gezegd dat ik op het einde van het seizoen mocht beslissen of ik ging blijven of niet”, aldus de wereldvoetballer. “Maar dan hield hij zijn woord niet.”

De beslissing van de Argentijn kwam er na lang beraad, ook met zijn gezin. “Toen ik het vertelde aan mijn vrouw… Dat was een groot drama. Iedereen begon te huilen en mijn kinderen wilden niet dat ik Barcelona zou verlaten. Mateo (4) is nog heel klein dus hij realiseert zich nog niet meteen wat het betekent om te verhuizen en elders je leven te maken voor enkele jaren”, zei hij aan Goal. “Thiago (7) is al iets ouder. Hij had een paar dingen gehoord op tv en begon vragen te stellen. Ik wilde niet dat hij iets te weten kwam van het gedwongen verhuizen, naar een andere school moeten of nieuwe vrienden te moeten maken.”

Maar dat kon Messi dus niet vermijden. “Hij begon te wenen en riep: we mogen niet vertrekken! Ik herhaal: het was heel zwaar, echt. Ik begreep het ook. Ik had het ook moeilijk, het was een zware beslissing om te nemen. Ik hou van Barcelona en ik ga geen betere plek ter wereld vinden. Maar toch, ik heb het recht om te vertrekken. Mijn zoon, mijn familie, iedereen groeide hier op. Maar er was niks mis met te willen vertrekken. Ik had het nodig, de club had het nodig en het was goed voor iedereen. En respect voor mijn vrouw, die mij ondanks de pijn in haar ziel volledig steunde.”