Knokke-Heist wil massatoerisme weren: “We gaan terug naar de basis”

Knokke-Heist - Knokke-Heist hoeft ook na corona geen massatoerisme meer en zal grote evenementen voortaan anders aanpakken. Dat zegt burgemeester Leopold Lippens aan Focus-wtv. Hij wil ook minder publiciteit voor zijn stad in het buitenland.

“Wij gaan terug naar basics”, zegt burgemeester Leopold Lippens. “Dat betekent een veilige en propere gemeente. Een gemeente waar alle zaken in de privé goed draaien en waar de natuur een belangrijke rol speelt.”

Minder volk betekent minder inkomsten. Maar niet in Knokke, want volgens het stadsbestuur spenderen de inwoners zelf meer wanneer het rustiger vertoeven is. “Wij hebben gezien dat wanneer de gemeente gesloten was op mobiliteitsvlak voor een dag, de handel twintig à dertig procent beter was.”

Kleinere evenementen

Ook activiteiten die enorm veel mensen lokken, zullen er niet langer of op een andere manier plaatsvinden. Zo zal het vijfdaagse vuurwerkfestival niet langer in dezelfde vorm doorgaan. “Eén of twee dagen is genoeg”, aldus Lippens. “Ook de Grand Prix zal beperkt worden.” De stad zal om die reden ook minder publiciteit maken in het buitenland. “We hebben dat niet nodig, dus we gaan ons toeristisch aanbod op een heel andere manier doen.”