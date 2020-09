“Ronald Koeman staat op dit moment met een borrelglaasje water een uitslaande brand te blussen. Camp Nou staat op instorten”

Arme Ronald Koeman. Als speler van FC Barcelona werd hij vernoemd naar een beroemde witte gorilla. Dat is niet waarop je hoopt als je bij een nieuwe club begint. Johan Cruijff was ooit De Verlosser, dus ik vermoed dat Ronald op een wat eervollere bijnaam hoopte. De Voet, bijvoorbeeld. De Dijk. El Niño. Maakt niet uit, als je maar niet naar een geflipt wit dier in een dierentuin wordt vernoemd.