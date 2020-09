Open brief van advocaat ex-Reuzegomlid: “De slinger is ver doorgeslagen”

In een open brief roept advocaat Christian Clement, die een van de Reuzegom-leden vertegenwoordigt, op tot rust en sereniteit in het dossier. “De slinger is inmiddels ver doorgeslagen met bijhorende paniekreacties en aangekondigde wraakacties. De rust en sereniteit, die zo’n dramatisch dossier als dit nodig heeft, zijn ver zoek”, zegt advocaat Clement.

Het dossier over het fatale doopritueel met ingenieursstudent Sanda Dia in december 2018 kreeg al heel wat aandacht. Vrijdag werd beslist de raadkamerprocedure in Hasselt over de verwijzing van achttien leden naar de rechtbank te schorsen, omdat er vijf verzoekschriften tot bijkomend onderzoek waren ingediend. Dat gebeurt in meerdere strafonderzoeken.

Ook advocaat Christian Clement diende een verzoekschrift in. Hij behartigt de belangen van J. V., een van de eerstejaarsclubleden die aanwezig was bij de doop. Het jaar voordien had hij zelf aan de doop deelgenomen.

“Roep om waarheid is terecht”

“De dramatische wijze waarop Sanda Dia om het leven kwam, is onwezenlijk te noemen. Het wordt terecht als onaanvaardbaar aangevoeld. Ook mijn cliënt worstelt sinds die decemberavond onafgebroken met de ondraaglijke zinloosheid van zijn overlijden. De roep om gerechtigheid en de volledige waarheid, hoe pijnlijk ook, vanwege de familie en vrienden van Sanda Dia is terecht. Van belang in deze zaak is enerzijds de zoektocht naar het hoe en waarom van de almaar stijgende brutaliteit van de voormalige studentenclub en haar doopritueel en anderzijds de wil om daar dan toch bij te horen”, aldus de advocaat.

De raadsman diende een verzoek in voor een zoektocht naar de waarheid. Advocaat Clement voegde er ook nog aan toe dat deze procedure zwaar om dragen is voor zijn cliënt en voor de rest van zijn gezin.

