Hart van de Rode Duivels ontbreekt: het woord is aan de volgende generatie

Geen Kevin De Bruyne. Geen Eden Hazard. Geen Thibaut Courtois. Vincent Kompany is gestopt. En Romelu Lukaku is net terug uit vakantie. De Rode Duivels spelen vanavond in Kopenhagen hun eerste interland in de Nations League zonder het kloppend hart van het team.

De Nations League is een competitie die al van bij zijn oprichting ter discussie staat. Nóg meer wedstrijden met inzet, nóg meer belasting. Thomas Meunier sprak er deze week zijn afkeer over uit, andere spelers hielden zich meer op de vlakte maar hun lichaamshouding verried ongeveer hetzelfde verhaal als dat van de oprechte Meunier. Bondscoach Roberto Martinez vindt het wel een geschenk. Logisch, de bondscoach moet zich tevreden met een handvol wedstrijden per jaar. Als er dan nog enkele dreigen weg te vallen, vraagt hij zich af hoe plezant het nog is bondscoach te zijn. Het is ook al bijna tien maanden geleden na de 6-1 tegen Cyprus.

Zonder Eden Hazard en De Bruyne zijn de Rode Duivels beroofd van hun creativiteit. Hazard, die gisteren pas voor het eerst met de groep trainde, kan misschien wel invallen. Courtois zit in Madrid en Lukaku heeft maar vier traininkjes in de benen na zijn veel te korte vakantie. Het is aan anderen zoals Denayer, Castagne, Tielemans, Carrasco,... om de eer van de nummer één op de FIFA ranking hoog te houden.

“We zijn nu al twee jaar aan het samenwerken”, aldus Martinez. “Mechele, Denayer,... werken al heel hard. Dit is een mooie gelegenheid voor hen om zich te tonen. We kunnen hier veel informatie verzamelen.”

Interland goede zaak

Niet dat De Bruyne en Hazard met hun 29 jaar al zo oud zijn, maar we krijgen vanavond wel een blik op de toekomst. De nabije en verre. Op de drempel van het komende, waanzinnige drukke seizoen met ongetwijfeld enkele geblesseerde en oververmoeide spelers in de kern van het EK 2021 is het goed te weten dat er al dan niet sterke vervangers klaar staan. Hoe breed de kwaliteit van de huidige kern eigenlijk wel is. Zo goed als Eden, De Bruyne of Courtois zullen ze niet zijn maar je moet er wel mee naar de oorlog kunnen.

In die zin is deze interland een goede zaak. Het is tenslotte een wedstrijd met inzet. Met een waardevolle tegenstander ook. Denemarken verloor al 30 interlands op rij niet meer. Maar daar zat geen opmerkelijke tegenstander bij. Tenzij de 1/8ste finale op het WK waar tegen latere finalist Kroatië pas na strafschoppen werd verloren.

“We kijken er naar uit”, aldus Martinez. “Schmeichel, Christensen, Eriksen,... Denemarken is een sterk team. Ze willen aanvallen en dat willen wij ook. Het wordt een interessante match.”

De Deense voetbalfan vloekt wel. Met ‘slechts’ 626 coronadoden zijn de stadions in de competitie al lang opnieuw toegankelijk voor het publiek. Voor de nationale voetbaltrots blijven op bevel van de UEFA de deuren vanavond echter gesloten. De Rode Duivels spelen na Macedonië-België in 1995 (0-5) een tweede keer in hun geschiedenis in een leeg stadion. Laat daar het slechte nieuws ophouden. Het woord is aan de volgende generatie.