Eerst spotte Maarten de wolf in ons land, nu legt hij legendarische lynx vast: “Een neus voor goeie plekjes, zeker?”

Na tientallen jaren van vermoedens is er nu eindelijk zekerheid over de lynx in ons land, en dat hebben we te danken aan Maarten Cuvelier. De Antwerpenaar is verantwoordelijk voor dé foto van ‘het spook van het bos’, amper drie maanden nadat hij ook al een wilde wolf voor z’n camera kreeg. “Blijkbaar heb ik een neus voor de goeie plekjes”, klinkt het bij de boomverzorger die in z’n vrije tijd wild fotografeert.