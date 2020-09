AC Milan neemt Brahim Diaz op huurbasis over van Real Madrid

De Spaanse beloftevolle aanvallende middenvelder Brahim Diaz is door Real Madrid voor één seizoen uitgeleend aan AC Milan, kondigde de Madrileense club vrijdagavond aan in een persbericht.

“Real Madrid heeft een akkoord gevonden om Brahim Diaz voor één seizoen uit te lenen aan AC Milan, tot 30 juni 2021”, verklaarde de Koninklijke vrijdag. Volgens de Spaanse sportkranten is er geen aankoopoptie verbonden aan de uitleenbeurt.

Brahim Diaz werd ontdekt bij Malaga en nadien gevormd van 2014 tot 2019 bij de jeugd van Manchester City. Daar haalde Zinédine Zidane hem weg, al kwam hij aan niet veel speelminuten: zes korte invalbeurten in de Liga, drie in de Copa del Rey en 17 minuten in de Champions League tegen Club Brugge, in december.

Bij Milan mag Brahim Diaz samen met Alexis Saelemaekers de aanvoer verzorgen voor Zlatan Ibrahimovic, die deze week bijtekende bij de Rossoneri.