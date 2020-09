Timothy Castagne, de duurste verdediger uit de geschiedenis van de Rode Duivels: “Op termijn kan hij bij Arsenal of Manchester United terecht”

Niet Vincent Kompany of Jan Vertonghen is de duurste Belgische verdediger ooit, wel Timothy Castagne. Leicester kocht hem voor 24 miljoen van Atalanta, terwijl zelfs José Mourinho bij hem aan de lijn hing. Hoe is dat mogelijk voor een 24-jarige Luxemburger, die op zijn zestiende niet eens als het grote talent werd gezien en de laatste maanden bij Atalanta niet vast in de ploeg stond?