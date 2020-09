De teloorgang van de IJzerbedevaart: monument uit de Vlaamse geschiedenis wordt honderd

Diksmuide -

Zondag, “op het slagveld van het flamingantisme”, zoals historicus Bruno De Wever het omschrijft, viert de IJzerbedevaart zijn honderdste verjaardag. De hoogdagen, met tienduizenden bedevaarders en speeches die de toon zetten voor het nieuwe politieke jaar, zijn lang vervlogen. Vorig jaar zakten nog amper 170 toehoorders af naar Diksmuide. Aan stoppen denken de organisatoren niet. “Vandaag is ons verhaal er een van nuance en verdraagzaamheid. Of er nu veel of weinig volk afkomt, we moeten die boodschap blijven verkondigen.”